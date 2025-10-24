فدوى البرغوثي تناشد ترامب للافراج عن زوجها من سجون الاحتلال

فلسطين اليوم- رام الله

ناشدت فدوى البرغوثي، زوجة القيادي البارز في حركة فتح مروان البرغوثي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل للإفراج عن زوجها المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002.

وكتبت فدوى البرغوثي في مناشدة لها اليوم الجمعة: " السيد الرئيس، ينتظرك شريك حقيقي يمكنه المساعدة في تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة."

وشار الى أن الأسر مروان البرغوثي كان من بين المعتقلين الذين سعت حركة حماس للإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى، لكن "إسرائيل" رفضت ذلك، رغم تأكيد البيت الأبيض على إمكانية الإفراج عنه.

وجاءت مناشدة زوجة البرغوثي تعليقًا على تصريحات ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم"، التي أبدى فيها استعداده للطلب من "اسرائيل" الإفراج عن الأسير البرغوثي .

ورفضت إسرائيل سابقًا إطلاق سراح البرغوثي خلال صفقات تبادل الأسرى مع حركة حماس خلال العامين الماضيين.

وينظر للأسير البرغوثي على أنه اسم قد يلعب دوراً في حكم فلسطين مستقبلاً اذا ما تم الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

ويشار الى أن الأسير مروان البرغوثي قد سبق ورشح نفسه للانتخابات الرئاسية اثناء وجوده في سجون الاحتلال