الهيئة العامة للبترول تصدر توضيحاً حول كميات الغاز التي تدخل قطاع غزة

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت الهيئة العامة للبترول في غزة أن كميات الغاز التي دخلت القطاع منذ بدء سريان الهدنة بتاريخ 10 أكتوبر 2025 وحتى 22 أكتوبر، تُعد قليلة جداً ولا تلبّي احتياجات المواطنين.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة أن إجمالي ما تم إدخاله هو 16 نقلة غاز فقط، بمتوسط 18.5 طن لكل نقلة، مشيرة إلى أنه تم توزيع الكميات الواردة وفق الكشوفات المُعلنة عبر نظام الغاز المعتمد.

وأضافت الهيئة أن المحطات العاملة تحصل على حصة تشغيلية تُقدّر بـ1200 كيلوغرام من كل نقلة، تُستخدم لتغطية المصاريف التشغيلية والعجز، وتُباع تحت تصرف المحطة.