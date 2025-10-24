الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من ديراستيا بينهم رئيس البلدية خلال قطف الزيتون

فلسطين اليوم- نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ستة مواطنين من بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت، أثناء عملهم في قطف ثمار الزيتون بمنطقة القعدة شمال البلدة، في تصعيد جديد ضمن سلسلة الاعتداءات التي تستهدف المزارعين في موسم الزيتون.

وذكرت مصادر محلية أن المعتقلين هم: رئيس بلدية ديراستيا عبد الرحيم زيدان، فراس ذياب، إبراهيم أبو حجله، نظام الخطيب، إسماعيل الخطيب، وعلي عبد الرحيم زيدان.

وأفادت المصادر بأن جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة الزراعية خلال تواجد المزارعين في أراضيهم، واعتقلوهم بعد منعهم بالقوة من مواصلة العمل، قبل أن يتم نقلهم إلى جهة غير معروفة.

ويتعرض مزارعو محافظة سلفيت منذ بدء موسم قطف الزيتون لاعتداءات متواصلة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، شملت التضييق، الاعتقال، سرقة المحاصيل، تدمير الأشجار، ومنع الوصول إلى الأراضي القريبة من المستوطنات، ضمن سياسة تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها وفرض السيطرة الاستيطانية عليها.