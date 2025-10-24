حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وندعو للضغط على الاحتلال للوفاء بالتزاماته

فلسطين اليوم- غزة

أكدت حركة حماس، اليوم الجمعة، التزامها الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وحرصها على إنجاحه ميدانياً، رغم تعقيدات بعض الملفات العالقة.

وأوضحت الحركة أنها أنجزت المرحلة الأولى من الاتفاق، عبر تسليم الأسرى الأحياء وبعض الجثامين، وتعمل حالياً على استكمال تسليم ما تبقى منها، فيما تتطلب المرحلة الثانية مزيداً من النقاش والتفاهم مع الوسطاء بسبب "إشكاليات معقدة" مرتبطة بها.

وشددت حماس على ضرورة الضغط على حكومة الاحتلال للوفاء بالتزاماتها، وخاصة وقف العدوان، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، محذّرة من استغلال الاحتلال للورقة الإنسانية كأداة ابتزاز سياسي.

وأشارت الحركة إلى أنها حصلت على ضمانات واضحة من مصر وقطر وتركيا، بالإضافة إلى تأكيدات أمريكية مباشرة بأن الحرب على غزة قد انتهت فعليًا.

كما أكدت حماس حرصها على التوافق الوطني الفلسطيني، ودعت إلى حوار وطني شامل لإنهاء القضايا العالقة المتعلقة بشكل الحكم في غزة ما بعد الحرب، والانحياز إلى حالة الإجماع الوطني القائمة في القطاع.