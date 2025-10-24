شرطة خانيونس: إصابة طفل 12 عاماً بانفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت شرطة محافظة خانيونس، اليوم الجمعة عن إصابة طفل يبلغ من العمر 12 عامًا بشظايا متفرقة في جسده، إثر انفجار جسم مشبوه في منطقة البراق الجنوبي، بعدما قام بالعبث به، في حادثة تسلط الضوء على خطورة مخلفات الحرب.

وأكدت الشرطة في بيان لها أن "الحادث يستدعي رفع درجة الحذر والانتباه من قبل الأهالي، وضرورة توعية الأطفال بشكل متكرر بعدم الاقتراب من أي أجسام غير معروفة أو مشبوهة".

وجددت الشرطة تحذيرها للمواطنين بضرورة الامتناع عن لمس أو تحريك أي جسم مشبوه، وضرورة إبلاغ الجهات المختصة فورًا مع الابتعاد عن الموقع وتحذير من حولهم.

وأشار البيان إلى أن وحدة هندسة المتفجرات بشرطة خانيونس نفذت، يوم أمس، عدة مهام ميدانية لتحييد خطر الأجسام المشبوهة، أبرزها تفكيك قنبلة من نوع MK في بلدة القرارة، وقذيفة مدفعية في مدينة حمد.