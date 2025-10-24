مسؤولة أوروبية: على "إسرائيل" إدخال المساعدات لغزة وإلا ستواجه عقوبات

فلسطين اليوم- وكالات

قالت رئيسة وفد العلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي، في تصريحات لها اليوم الجمعة، إنّ على "إسرائيل" أن تُدرك أنها ستواجه عقوبات دولية إذا لم تلتزم بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكدت المسؤولة الأوروبية ضرورة زيادة الدعم الإنساني بشكل فوري إلى سكان غزة الذين يواجهون أوضاعًا كارثية بعد الحرب، مشيرة إلى أن المساعدات الحالية "غير كافية إطلاقًا ولا تصل إلى مستحقيها بالوتيرة المطلوبة".

ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لضمان تدفق المساعدات بشكل منتظم ومن دون شروط أو قيود.

وجاءت هذه التصريحات وسط تصاعد التحذيرات الدولية بشأن تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وصعوبة وصول المواد الأساسية والطبية.