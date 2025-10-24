الدفاع المدني: الكارثة الإنسانية مستمرة في غزة رغم وقف إطلاق النار

فلسطين اليوم- غزة

أكدت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم الجمعة أن الأوضاع الإنسانية ما زالت مأساوية في مختلف أنحاء القطاع، رغم مرور أكثر من أسبوعين على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن ما جرى حتى اللحظة لا يُحدث أي تغيير حقيقي على الأرض.

وقال الدفاع المدني في بيان اليوم إن "ما وصل من شاحنات الإغاثة محدود جدًا ولا يلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية لسكان غزة المنكوبين"، موضحًا أن المنازل المدمّرة ما زالت على حالها، والجثامين ما زالت تحت الأنقاض، والطرق الرئيسية مغلقة بفعل الركام.

وأضاف أن طواقمه تعمل في ظروف شبه مستحيلة وبإمكانات محدودة للغاية وسط دمار هائل يطال كل البنية التحتية والمناطق السكنية، محذرًا من استمرار هذا الوضع الإنساني الخطير.

ودعا الدفاع المدني المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التحرك العاجل والفعّال لإطلاق عملية إعادة الإعمار، وتوفير المعدات والآليات الثقيلة لفتح الطرق وإزالة الركام وانتشال الجثامين، والتخفيف من الكارثة التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.