فلسطين اليوم

قصفت طائرة بدون طيار تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سيارة مدنية في بلدة تول جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت بصاروخ سيارة ما أدى لإصابة شخص إلى جانب تصاعد أعمدة الدخان في المكان بعد احتراقها كاملة.

وصبيحة اليوم، أغارت طائرة للاحتلال على آلية هندسية في منطقة الخيام جنوب البلاد، كما ونفذ الطيران سلسلة غارات جوية أخرى على مناطق عدة في بلدة البقاع.



