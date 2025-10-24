يتضمن 16 مركزاً إنسانياً.. مقترح أمريكي جديد لإيصال المساعدات إلى غزة

فلسطين اليوم

كشفت وثيقة أطلعت عليها وكالة "رويترز" البريطانية، اليوم الجمعة، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس مقترحًا جديدًا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ومن شأن هذا المقترح أن يحل محل مؤسسة غزة الإنسانية -المثيرة للجدل- المدعومة من واشنطن، وبحسب مسؤول أمريكي، فإن المقترح الجديد يعد واحدًا من عدة تصورات يجري بحثها حاليًا لتعزيز وصول المساعدات إلى سكان غزة.

وأشارت وكالة "رويترز"، إلى أن المقترح الأمريكي يرتكز على إنشاء ما يسمى "حزام غزة الإنساني" يتضمن بين 12 إلى 16 مركزًا إنسانيًا على امتداد خط انسحاب قوات الاحتلال داخل القطاع، لتقديم الخدمات للسكان على جانبي الخط.

ولفتت الوكالة الدولية، إلى المراكز تشمل أيضًا منشآت للمصالحة الطوعية تتيح للمسلحين تسليم أسلحتهم مقابل العفو، إلى جانب قواعد تشغيلية للقوات الدولية المزمع نشرها ضمن خطة لتثبيت الاستقرار ونزع السلاح في غزة.

وسيتم "استيعاب أو استبدال" مؤسسة غزة الإنسانية وفق نص التصور الأمريكي عبر منظمات مثل الهلال الأحمر الإماراتي والمغربي، ومنظمة "ساماريتان بيرس" المسيحية الإنجيلية.

وكانت تقارير أممية قد حذرت في وقت سابق، من تفشي المجاعة داخل قطاع غزة المنكوب، في وقت يعرقل فيه جيش الاحتلال إدخال الإمدادات الإنسانية والاغاثية الطارئة المنقذة للحياة، حيث من المفترض وبحسب نص مقترح ترامب لإنهاء الحرب أن يتم السماح بتدفق 600 شاحنة مساعدات يوميًا.

لكن ما يتم إدخاله إلى القطاع، هو أقل من هذا الرقم بكثير، ما يفاقم من صورة الأوضاع الإنسانية الصعبة وبحالة لا يرثى لها.