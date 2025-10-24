فلسطين اليوم

منع مستوطنون "إسرائيليون"، اليوم الجمعة، عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من وصلوها إلى قطاع غزة، في وقت يعاني منه سكان القطاع من ويلات حرب الإبادة وما تبعها من أوضاع إنسانية ومعيشية لا يرثى لها.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن نشطاء "إسرائيليين" يطلقون على أنفسهم (الأمر9) قطعوا الطريق أمام عشرات شاحنات المساعدات في منطقة "غلاف غزة" ومنعوا وصولها إلى معبر "كيسوفيم" وبالتالي نقلها إلى غزة.

وأضافت أن المستوطنين ردووا شعارات وهتافات عنصرية ضد الفلسطينيين، أثناء قطعهم الطريق أمام الشاحنات.

وهذه الحادثة ليست الأولى، إذ منع مستوطنون وبحماية من جيش الاحتلال خلال الأشهر الماضية في وقت الحرب شاحنات المساعدات من وصولها إلى قطاع غزة، وهو ما فاقم من صورة الاوضاع الانسانية على أكثر من مليوني مواطن وهم بحاجة ماسة للمساعدات العاجلة والمنقذة للحياة.