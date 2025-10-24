المنظمات الأهلية في غزة: الاحتلال يشدد حصاره رغم معاناة الإنسانية للسكان

فلسطين اليوم

أكدت شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمعن في تشديد حصاره على غزة رغم معاناة الإنسانية والمعيشية المتفاقمة للسكان جراء حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ عامين.

وأوضحت المنظمات الأهلية، أن ما يدخل إلى غزة من مساعدات إنسانية وإغاثية لا يتعدى كميات قليلة من المكملات الغذائية، في وقت يرفض فيه الاحتلال السماح بإدخال الأدوية والأجهزة الطبية ومواد النظافة إلى القطاع.

وشدّدت على أن الاحتلال يتحدى قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزمها بإدخال المساعدات.

محكمة العدل الدولية، أكدت الأربعاء، أن الاحتلال ملزم بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين وبالسماح بجهود الإغاثة في غزة.