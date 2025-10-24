الاحتلال يوصي بعدم عودة السكان الغزيين إلى "المنطقة العازلة"

فلسطين اليوم

أوصى جيش الاحتلال الإسرائيلي المستوى السياسي، بعدم عودة السكان الفلسطينيين إلى المناطق الشرقية المسماه بـ"العازلة"، بحسب ما كشفت عنه صحيفة هآرتس، اليوم الجمعة.

ولا تزال قوات الاحتلال تسيطر على المنطقة الشرقية على طول الخط الشرقي من قطاع غزة، وتقيم فيها قواعد عسكرية ومراكز للقيادة، وتمنع سكانها من العودة إليها بقوة السلاح، وقد حددتها بالخط الأصفر بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار تمهيدًا لإنهاء الحرب كما تنص عليه خطة ترامب.

وقالت صحيفة "هآرتس": إن "الجيش الإسرائيلي أوصى المستوى السياسي بالانسحاب إلى الحد الأقصى الجيد حتى لو كان أبعد من الخطوط المتفق عليها قليلا".

وأضافت أن "القوات الأممية لن تكون قادرة على تدمير الأنفاق في غزة"، فيما يشدد الاحتلال على إدخال قوة هندسية دولية توكل لها هذه المهمة.