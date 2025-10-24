فلسطين اليوم

اعتدى مستوطنون "إسرائيليون"، اليوم الجمعة، على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وهاجم المستوطنون صباح اليوم، قرية دير دبوان شرق رام الله وأشعلوا النيران في ثلاثة المركبات، ما أدى لتدميرها كاملة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين مسلحين أشعلوا النيران في عدد من المركبات المركونة أمام منازل المواطنين.

وأضافت أن المستوطنين طردوا المواطنين من بيوتهم ونفذوا عمليات سرقة لأراضيهم.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن عمليات الاعتداء للمستوطنين تمت تحت مرأى ومسمع العالم وبحماية جنود الاحتلال.

مركز المعلومات الفلسطيني "معطى": سجل 5834 اعتداءً بينهم إطلاق نار ورشق بالحجارة نفذه المستوطنون في أنحاء الضفة الغربية، خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023 حتى 22 أكتوبر الجاري.