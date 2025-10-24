استشهاد مواطن متأثر بجراحه الخطيرة في نابلس

فلسطين اليوم

استشهد مواطن، اليوم الجمعة، متأثرًا بجراحه الذي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام في مدينة نابلس، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية في وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الجريح محمد أبو حنين من مخيم عسكر الجديد، متأثرًا بإصابته الخطيرة الذي اصيب بها يوم أمس.

ويشن جيش الاحتلال عدوانًا ممنهجًا على مدن الضفة لا سيما القرى والمخيمات والمدن الواقعة في شمال الضفة، ويمارس بحق المواطنين فيها أبشع أنواع القتل والظلم إلى جانب تدمير المنازل والبنى التحتية، ضمن سياسة عنصرية واضحة لمسح الوجود الفلسطيني.