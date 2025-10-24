تحذير من خطر آلاف الأطنان للقنابل "الإسرائيلية" غير المنفجرة في غزة

فلسطين اليوم

حذر مركز غزة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، من الخطر المتصاعد لعشرات آلاف الأطنان من المخلفات غير المنفجرة التي خلّفتها "إسرائيل" في قطاع غزة.

وأكد المركز الحقوقي، أن هناك نحو 20 ألف جسم متفجر لم ينفجر بعد من قنابل وصواريخ وقذائف ألقاها جيش الاحتلال خلال العدوان العسكري والإبادة الجماعية المستمرة طوال أكثر من عامين.

وأوضح أن يوجد نحو 65 إلى 70 مليون طن من الركام الناتج عن تدمير "إسرائيل" آلاف المنازل والمنشآت والمرافق الحيوية، وسطها نحو 71 ألف طن من المتفجرات والمخلفات التي لم تنفجر بعد وتشكل قنابل قتل موقوتة.

ونوه إلى أن الكميات الهائلة من الأنقاض ومعها المخلفات غير المنفجرة تزيد من تعقيد الأمور وتجعل غزة تواجه أكبر كارثة إنسانية في التاريخ الحديث.

وأعلن مركز غزة الحقوقي، أنه سجل وقوع العديد من الانفجارات الناتجة عن مخلفات غير منفجرة أدت إلى العديد من الشهداء والإصابات.

وطالب بتشكيل لجان دولية متخصصة تحت إشراف الأمم المتحدة لإجراء مسح شامل وسريع لجميع مناطق قطاع غزة لتحديد مواقع المخلفات غير المنفجرة، وبضرورة إرسال فرق هندسية دولية مزودة بالمعدات والخبرات اللازمة لإزالة هذه المخلفات وتأمين المناطق المأهولة.

وشدد على أن حجر الأساس في نجاح هذه الجهود يتطلب أيضًا الضغط الدولي لفتح المعابر فوراً والسماح بإدخال المعدات والآليات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وانتشال الجثامين.