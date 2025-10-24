غزة: إصابة طفلان بانفجار جسم "مشبوه" من مخلفات الاحتلال

فلسطين اليوم

أصيب طفلان، اليوم الجمعة، إثر انفجار جسم "مشبوه" من مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي النصر غربي مدينة غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بإصابة طفلين بجروح إثر وقوع انفجار من مخلفات الاحتلال في حي النصر، مضيفًا أنه جرى نقلهما إلى مجمع الشفاء الطبي.

وكان مركز غزة لحقوق الإنسان، قد حذر في وقت سابق من الخطر المتصاعد لعشرات آلاف الأطنان من المخلفات غير المنفجرة التي خلّفتها "إسرائيل" في غزة.

وأكد المركز الحقوقي، أن هناك نحو 20 ألف جسم متفجر لم ينفجر بعد من قنابل وصواريخ وقذائف ألقاها جيش الاحتلال خلال العدوان العسكري والإبادة الجماعية المستمرة طوال أكثر من عامين.