القسام: سنسلم اليوم جثتين جديتين لأسيرين إسرائيليين

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، أنه ستسلم جثتين لأسيرين من أسرى الاحتلال الاسرائيلي التي تم استخراجها اليوم في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام: إنها" ستسلم الجثتين للصليب الأحمر الدولي عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة".

ولا تزال المقاومة في غزة تحتفظ حتى الآن 13 جثة "إسرائيلية" من أصل 28، حيث يجري عملية تسليمهم على دفع بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوقيع عليه في 11 من أكتوبر الجاري.

وتقف العقبة الرئيسية أمام تسليم هذه الجثامين دفعة واحدة، عدم توفر الامكانات اللازمة لدى غزة في استخراجها من أسفل الارض وانقاض الركام.