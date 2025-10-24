تصاعد الإحباطات في واشنطن بسبب قانون الضم والخروقات "الإسرائيلية" في غزة

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن مصدر أمريكي، اليوم الجمعة، عن تصاعد الإحباطات في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الاعتداء "الإسرائيلي" الأخير في قطاع غزة وموافقة البرلمان "الكنيست" بأغلبية على قانون ضم الضفة المحتلة.

ونقل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في زيارته "لإسرائيل"، الأربعاء الماضي، رسالة حازمة من الرئيس دونالد ترامب لرئيس وزراء الاحتلال لبنيامين نتنياهو، بشأن خروقات "إسرائيل" لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وعبر نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، عن استهجانه الشديد لتصويت الكنيست على قانون الضم في الضفة، واصفًا الأمر بأنه "مناورة سياسية ومهين".

مسؤولون أمريكيون كبار، أخبروا حليفاً عربياً، أن: "إسرائيل باتت خارجة عن السيطرة"، بحسب ما ذكرته صحيفة "بوليتيكو".

المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفات، قالت ما جانبها: إن "خطة الرئيس ترامب للسلام تؤتي أكلها والإدارة تعمل عن كثب مع إسرائيل لتنفيذها".

وأضافت ليفات: "زيارات مسؤولينا لإسرائيل تعكس التزام ترامب بالحفاظ على السلام بالمنطقة".

ومنذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في 11 من أكتوبر الجاري، تم تسجيل خروقات واضحة من جيش الاحتلال بشن غارات جوية وبرية مستهدفًا المدنيين، وأدى ذلك لارتقاء 89 شهيدًا و317 إصابة إلى جانب تدمير ونسف منازل.