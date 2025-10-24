الاحتلال يستعد لاستقبال دفعة جديدة من جثث أسراه المحتجزين في غزة

فلسطين اليوم

يستعد الكيان الإسرائيلي لاستقبال دفعة أخرى من جثث أسراه المحتجزين في قطاع غزة، خلال نهاية الأسبوع الجاري، ضمن صفقة التبادل بين الاحتلال وحركة "حماس"، بحسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة.

ونقلت الهيئة الإسرائيلية عن مصادر "إسرائيلية" مطلعة، إن الافراج المتوقع عن الجثث يأتي في أعقاب ضغوط مارستها "إسرائيل" والولايات المتحدة على الوسطاء.

ولا تزال المقاومة في غزة تحتجز 13 جثة "إسرائيلية" من أصل 28، وتؤكد أن تجد صعوبة في استخراجها من أسفل الأرض والانقاض نظرًا لعدم توفر الإمكانات اللازمة في القطاع المدمر لذلك.