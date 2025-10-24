تقرير: تطهير غزة من المتفجرات "الإسرائيلية" غير المنفجرة يستغرق 30 عاما

فلسطين اليوم

كشف تقرير أعدته الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن تطهير قطاع غزة من الذخائر غير المنفجرة "الإسرائيلية" سيستغرق على الأرجح ما بين 20 و30 عاما، واصفا القطاع بأنه "حقل ألغام مفتوح".

وأظهرت قاعدة بيانات الأمم المتحدة، أن أكثر من 53 شخصا قتلوا وأصيب المئات بسبب مخلفات الحرب التي استمرت عامين بين إسرائيل وحماس.

وتعتقد منظمات الإغاثة الدولية، منها منظمة "هيومانيتي آند إنكلوجن"، أن هذا العدد أقل بكثير من الحقيقي.

وشن جيش الاحتلال حربًا على غزة استمرت عامين كاملين استخدم فيها شتى أنواع الأسلحة واعنفها في قصف المواقع والمنازل السكنية وخلال توغله البري داخل المدن، وأدت إلى استشهاد واصابة ما يزيد عن 210 ألف شخص.

وبحسب آخر إحصائية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ألقى جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة على القطاع نحو 100 ألف طن من المتفجرات.

كميات كبيرة من مخلفات الأسلحة غير المنفجرة لا تزال منتشرة في الشوارع وتحت المباني المدمرة الآيلة للسقوط، كما يقول المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة، محمود بصل.