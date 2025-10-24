قصف مدفعي شرق دير البلح وفي بحر النصيرات وخانيونس

فلسطين اليوم

أطلقت زوارق حربية إسرائيلية، اليوم الجمعة، نيرانها الحية في بحر مدينة النصيرات وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن زوارق حربية فتحت نيران رشاشاتها في بحر النصيرات وخانيونس، دون وقوع إصابات.

وأضاف أن الزوارق الحربية تبحر على مدار الوقت في عرض بحر القطاع، وتمنع المواطنين والصيادين من الإبحار.

وفي المناطق الشرقية، أطلقت الآليات العسكرية "الإسرائيلية" النار باتجاه المنازل وأراضي المواطنين في خانيونس، وقصفت بالمدافع أراضي شرق مدينة مدير البلح وسط القطاع، ولم يبلغ عن وقوع خسائر بشرية.