"الجهاد الإسلامي" تلتقي رئيس المخابرات العامة المصرية وتأكيد على الزام العدو بوقف الخروقات

أصدر المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بيانا، مساء اليوم الخميس 23/10/2025، أكد فيه أن وفد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، (الذي) ضم الأمين العام القائد المجاهد زياد النخالة ونائبه الدكتور محمد الهندي، أنهى قبل قليل، اجتماعاً مع رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، في العاصمة المصرية القاهرة.

واستعرض الاجتماع آخر مستجدات الوضع في قطاع غزة، ولا سيما تأمين إدخال المساعدات كافة التي يحتاجها القطاع بأسرع وقت ممكن.

وخلال اللقاء، أكد اللواء رشاد على أهمية استقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على بدء إعادة الإعمار في القطاع.

بدوره، أكد الأمين العام النخالة على التزام حركة الجهاد الإسلامي بوقف إطلاق النار وضرورة إلزام العدو بوقف الخروقات ومقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار كافة، وتأمين دخول المساعدات إلى القطاع.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – المكتب الإعلامي

الخميس غرة جمادى الأولى 1447 هجرية، 23 أكتوبر 2025 م