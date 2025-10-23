مخطط لإقامة مستشفى ميداني جديد في شمال القطاع

فلسطين اليوم

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه يعتزم إقامة مستشفى ميداني عليها في شمال القطاع، ضمن خطة تطوير قدرات الاستجابة الصحية.

واستقبل الدكتور المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في المحافظات الجنوبية، حيدر القدرة، شركاء الجمعية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة سارة أفرّيلود، مديرة البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، وذلك بمشاركة وفد إداري من الجمعية، في جولة ميدانية شملت عددًا من مرافق الجمعية.

استهلت الجولة بالاطلاع على الأضرار الجسيمة التي لحقت بمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة للجمعية خلال الحرب على مدينة غزة، وما خلّفته من خسائر أثرت على الخدمات الصحية المقدّمة للسكان.

كما شملت الجولة زيارة إلى الأرض المخصصة في منطقة مفترق الأمن العام، والتي يعتزم الهلال الأحمر إقامة مستشفى ميداني عليها في شمال القطاع، ضمن خطة تطوير قدرات الاستجابة الصحية.

وأكد الدكتور حيدر القدرة أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الاستجابة الطارئة التي أقرتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، بهدف تعزيز الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية لأهالي شمال القطاع.

واختُتمت الجولة بزيارة مستشفى القدس التابع للجمعية في تل الهوا، حيث جرى الاطلاع على سير العمل بما يعزز التعاون الإنساني بين الجانبين.