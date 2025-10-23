بيان عربي إسلامي يدين تصديق الكنيست على ضم الضفة

فلسطين اليوم

دان بيان لدول عربية وإسلامية، مساء اليوم الخميس، تصديق الكنيست "الإسرائيلي" على مشروعي قانونين لفرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة.

ورحب البيان، بقرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات "إسرائيل" بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما حذر البيان، من استمرار سياسات "إسرائيل"، داعيًا المجتمع الدولي لإلزامها بوقف تصعيدها.

ومساء أمس، صادق الكنيست "الإسرائيلي" بالمناقشة التمهيدية على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وحظي بتأييد 25 صوتًا.