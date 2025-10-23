ترامب: عباس لن يقود غزة وسأتخذ قراراً بخصوص الافراج عن البرغوثي

فلسطين اليوم

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه "سيتخذ قراراً في الوقت القريب، بشأن احتمال أن تفرج إسرائيل عن الاسير القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي".

وجاء ذلك ردا على سؤال لمجلة "التايم" حول أن الكثيرون يروا أن مروان البرغوثي هو الشخصية الوحيدة القادرة على توحيد الفلسطينيين خلف حل الدولتين و"إسرائيل" رفضت إطلاق سراحه، فهل تعتقد أن على "إسرائيل" ستطلق سراحه من السجن؟.

وأضاف أنه "يحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لكن من غير المحتمل أن يكون الشخص المناسب لقيادة غزة بعد الحرب"، موضحا أن "حماس وافقت على نزع سلاحها وإن لم تفعل سأتدخل".