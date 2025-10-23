تورك يطالب الاحتلال بضمان الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية

فلسطين اليوم

طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك دولة الاحتلال الإسرائيلي بضمان تطبيق الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية أمس، في الالتزام بكفالة حق السكان في قطاع غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة في الحصول على الإمدادات الأساسية اللازمة للحياة بصفته القوة القائمة بالاحتلال.

وأوضح تورك، في بيان اليوم الخميس، أن الرأي الاستشاري أكد مجددًا انطباق القانون الدولي لحقوق الإنسان، إلى جانب القانون الدولي الإنساني، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن على الكيان الإسرائيلي احترام حقوق الإنسان للفلسطينيين وحمايتها وكفالتها.

وقال: "إن المحكمة خصّت بالذكر حقوقًا أساسية، منها الحق في الحياة، وعدم التعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة، والحرية والأمن، وحرية التنقل، وحماية الأسرة، والتمتع بمستوى معيشي لائق، والصحة، والتعليم، وعدم التمييز، فضلًا عن الحق في تقرير المصير".

وحثّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيانه، دولة الاحتلال الإسرائيلي وجميع الدول الأخرى على الامتثال للقانون الذي أوضحته المحكمة والتحرك العاجل لإحداث تحسينات ملموسة في أوضاع حقوق الإنسان والأحوال الإنسانية على الأرض.