منظمة إغاثية: تطهير غزة من الذخائر غير المنفجرة سيستغرق حتى 30 عاما

فلسطين اليوم

وصف خبير إزالة الذخائر المتفجرة في منظمة "هيومانيتي آند إنكلوجن" للإغاثة نيك أور، اليوم الخميس، قطاع غزة بأنه "حقل ألغام مفتوح"، مشيرًا إلى أن تطهير غزة من الذخائر غير المنفجرة على الأرجح سيستغرق ما بين 20 و30 عامًا.

وأظهرت قاعدة بيانات الأمم المتحدة، أن أكثر من 53 شخصًا استشهدوا، وأصيب المئات بسبب مخلفات الحرب التي استمرت عامين، وترجّح منظمات الإغاثة أن هذا العدد أقل بكثير من الحقيقي.

وقال: "إذا كنت تتطلع إلى إزالة الأنقاض تمامًا، فهذا لن يحدث أبدًا، إنها تحت الأرض. سنظل نجدها لأجيال مقبلة".

وأضاف أن "الإزالة من على سطح الأرض، أمر يمكن تحقيقه في غضون جيل، أعتقد من 20 إلى 30 عامًا". قائلًا، "سيكون ذلك حلَّا لجزء صغير جدًا من مشكلة كبيرة للغاية".