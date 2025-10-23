طهران تحذّر من أي هجوم جديد عليها سيكون "فشلاً جديداً"

فلسطين اليوم

حذّر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، من أن أي هجوم جديد على بلاده سيشكّل "فشلاً جديداً"، وذلك بعد تصريحات لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفايل غروسي، لمّح فيها إلى احتمال اللجوء للقوة ضد إيران في حال تعثّرت الجهود الدبلوماسية بشأن برنامجها النووي.

وقال غروسي، أمس، في مقابلة مع صحيفة "لو تان" السويسرية، إنه "إذا فشلت الدبلوماسية، أخشى من استخدام جديد للقوة ضد المواقع النووية الإيرانية"، مضيفاً أن إيران "تملك ما يكفي من الوقود لصنع نحو عشر قنابل نووية، لكن لا دليل لدينا على أن طهران تسعى لامتلاك سلاح نووي".

وردّ عراقجي في مقطع فيديو على منصة "تلغرام" قائلاً "لا أعلم إن كان يقول ذلك بدافع القلق أو التهديد، لكن على من يطلقون تهديدات مماثلة أن يدركوا أن تكرار تجربة فاشلة لن يؤدي إلا إلى فشل جديد".

وحمّلت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزءاً من المسؤولية عن العدوان "الإسرائيلي" في حزيران، واتهمتها بعدم إدانة الغارات الإسرائيلية على منشآتها النووية خلال النزاع.