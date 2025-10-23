شهيدان نتيجة شن الاحتلال هجوماً جوياً على عدة مناطق في لبنان

فلسطين اليوم

شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الخميس، هجوماً جوياً واسعاً على مناطق متفرقة في لبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن غارات الاحتلال استهدفت عدة مناطق في البقاع اللبناني، ومنها أطراف بلدتي طاريا وشمسطار.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات على جرود الهرمل.

أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة التابع لوزارة الصّحة العامّة اللبنانية، أنّ "الغارات الّتي شنّها العدو الإسرائيلي على السّلسلتَين الشّرقيّة والغربيّة، أدّت في حصيلة أوّليّة إلى سقوط شهيدين: شهيد في جنتا ، وشهيد في شمسطار ".