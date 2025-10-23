ترامب: الحرب على غزة انتهت وعلى نتنياهو قبول الاتفاق

فلسطين اليوم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس 23 أكتوبر 2025 إن الهجوم الإسرائيلي على قطر كان غريبا لدرجة أنه دفع الجميع للقيام بما يجب عليهم فعله، وأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ارتكب خطأ تكتيكيا فادحا بهجومه على قطر.

وأضاف ترامب لمجلة تايم الأميركية أنه يتوقع انضمام السعودية إلى "اتفاقيات إبراهيم" قبل نهاية هذا العام.

وقال ترامب إنه أزال التهديد النووي الإيراني وأصبح لدينا شرق أوسط مختلف حسب تعبيره.

وحول غزة قال الرئيس الأميركي إن الحرب في غزة انتهت وعلى نتنياهو قبول الاتفاق، وإن حماس ستواجه ورطة كبيرة إذا لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف ترامب أن نتنياهو كان سيستمر في القتال وكان من الممكن أن تستمر الحرب لسنوات لكنه أوقفته، وأنه كان على نتنياهو أن يتوقف لأن العالم كان سيوقفه والاحتلال الإسرائيلي كان يفقد شعبيته بشدة.

وقال ترامب إن حماس ستواجه ورطة كبيرة إذا لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، وسنتدخل في حال لم تنزع حماس سلاحها لكنها وافقت على ذلك.

وقال ترامب سأتخذ قرارا بشأن احتمال أن يفرج الاحتلال الإسرائيلي عن مروان البرغوثي من إجل قيادة غزة ما بعد الحرب.

