حماس: منع الاحتلال دخول الصحافة الدولية لغزة انتهاك لحرية الصحافة

فلسطين اليوم

قالت حركة حماس الخميس 23 أكتوبر 2025 إن استمرار سلطات الاحتلال في منع الصحافة الدولية من الدخول إلى قطاع غزة، ومنح محكمة الاحتلال مهلة إضافية مدتها 30 يوماً لحكومة الاحتلال للرد على الالتماس المقدَّم بهذا الشأن؛ يكشف بوضوح إصرار هذا الكيان على مواصلة فرض التعتيم الإعلامي على الجرائم المروعة والدمار الواسع الذي خلّفته آلة الحرب الصهيونية في القطاع، ولإخفاء الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين والبنية التحتية وكافة مقومات الحياة، والتي ترقى إلى جرائم إبادة جماعية بحق شعبنا الفلسطيني.

وأضافت حماس أن هذه القيود تشكل انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، وتؤكد أن الاحتلال يخشى وسائل الإعلام الحرة التي ستفضح جرائمه المروّعة، وتوثّق آثار الإبادة الجماعية والحصار المفروض على شعبنا الفلسطيني في غزة.

وطالبت حركة حماس المؤسسات الصحفية والحقوقية الدولية بممارسة كافة أشكال الضغط على الكيان الصهيوني المجرم لتمكين الصحفيين الأجانب من الدخول الفوري للقطاع، والوقوف بجانب الصحفيين الفلسطينيين، لتغطية جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال والآثار الإنسانية الكارثية الناتجة عن القصف والحصار وسياسة التجويع الممنهج ضد شعبنا الفلسطيني في غزة.