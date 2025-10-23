البيان الإحصائي لوزارة الصحة بغزة حول حصيلة العدوان الإسرائيلي

فلسطين اليوم

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الخميس 23 أكتوبر 2025 التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلنت الوزارة وصول 14 شهيدا إلى مستشفيات القطاع (منهم 1 شهيد نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال و 13 شهيد انتشال)، و 2 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأضافت وزارة الصحة بغزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 68,280 شهيدًا 170,375 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025):

• إجمالي الشهداء: 89

• إجمالي الإصابات: 317

• إجمالي الانتشال: 449

وأشارت الوزارة إلى إضافة عدد 32 لتراكمي عدد الشهداء من الجثامين التي تم التعرف عليها.