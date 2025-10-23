شهادات مروعة في تعذيب الدكتور حسام أبو صفية بسجون الاحتلال

فلسطين اليوم

كشفت المحامية غيد قاسم الخميس 23 إكتوبر 2025 في شهادتها عن تفاصيل مروّعة تتعلق بوضع الأسير الدكتور حسام، المحتجز في الزنزانة رقم (5) – قسم (24) داخل سجن عوفر.

وأوضحت قاسم أن حالة الطبيب الصحية متدهورة للغاية، إذ يعاني من مشاكل في القلب وإرهاق جسدي شديد، فيما تواصل إدارة السجن سياسة الازدواجية بين الإهمال الطبي والاعتداء الجسدي المتكرر.

وأضافت المحامية غيد قاسم أن الدكتور حسام تعرّض لاقتحام وحشي من وحدة خاصة في 14 أكتوبر 2025، تخلله ضرب مبرّح وإصابات في الفخذ واليد والعين، إضافة إلى اعتداء آخر نفذ في 27 سبتمبر أثناء عودته من زيارة احد المحامين.

وقالت قاسم إن الزيارة الأخيرة له، بتاريخ 15 أكتوبر، لم تتجاوز 15 دقيقة وسط تشديد أمني كثيف، لكنه ظلّ يجهل أن جلسته القضائية كانت مقررة في اليوم التالي.

وأكدت المحامية أن اعتقال أبو صفية سياسي وتعسّفي بامتياز، ويُستخدم من قبل سلطات الاحتلال كورقة مساومة وضغط، مطالبة بإنقاذه قبل فوات الأوان.

ومددت محكمة الاحتلال اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية الأسبوع الماضي لمدة ستة أشهر.

واعتقل أبو صفية في 27 ديسمبر عام 2024، عقب اقتحام جيش الاحتلال مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، واقتاده تحت تهديد السلاح، بعد تدميره المستشفى وإخراجه عن الخدمة.