فانس: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة صامد

قال جاي دي فانس نائب الرئيس الأميركي الخميس 23 إكتوبر 2025 إن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة صامد وإن طرفي الاتفاق يحترمانه رغم ما وصفه ببعض الاستثناءات.

وأضاف فانس انه لن يتم نشر جنود أمريكيين في قطاع غزة، وأن الولايات المتحدة ملتزمة بصمود اتفاق وقف إطلاق النار، وأن حكومة الاحتلال ملتزمة بالاتفاق وسنواصل العمل معها لصموده.

وأضاف فانس أنه يمكن للولايات المتحدة إعادة إعمار المناطق الخالية من حماس لكن الوقت ما زال مبكرا، وأن هناك آمال بإعادة إعمار رفح خلال سنتين او ثلاثة.

وقال فانس إنه لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، وأن قرار الكنيست بشأن الضم كان حيلة سياسية غبية.

ويزور فانس فلسطين المحتلة في إطار ما توصف بخطة السلام حيث التقى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأشار فانس​، بعد لقائه نتنياهو​ في مكتبه إلى أنه يتطلع للعمل مع نتانياهو على خطة ​غزة​ للسلام وإعادة إعمار قطاع غزة.

وذكر فانس أنّ إعادة بناء غزة لن يكون أمرا سهلا ولا بد من نزع سلاح حماس وأن المسار سيبني على ما تحقق في اتفاقيات أبراهام.

بدوره قال نتانياهو إنّ العالم بدأ يتغير بفضل الشراكة مع الولايات المتحدة، معتبرًا أنّ الكيان إذا كان قويا سيخدم مصالح أميركا والعكس.

