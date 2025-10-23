هل قررت "أمريكا" نشر قوات لها في قطاع غزة؟

فلسطين اليوم

أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم الخميس23/10/2025م، أن الولايات المتحدة ملتزمة بصمود اتفاق وقف إطلاق النار، مبيناً أن إسرائيل وحماس تحترمان وقف إطلاق النار رغم بعض الاستثناءات والاتفاق صامد.

وقال "فانس" في تصريحات صحفية، إن " الولايات المتحدة ملتزمة بصمود اتفاق وقف إطلاق النار و الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بالاتفاق وسنواصل العمل معها لصموده، مؤكداً أن رسالته الرئيس "ترامب" للإسرائيليين كانت ضرورة المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار

وبشأن نشر جنود أمريكيين في غزة، أوضح أن بلاده لن تنشر جنود أمريكيين في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة صمود الاتفاق بغزة.

وحول موافقة الكنيست "الإسرائيلي" على قانون فرض السيادة على الضفة، بين أن الضفة الغربية لن يتم ضمها إلى "إسرائيل"، مضيفاً "شعرتُ بالإهانة الشخصية من قرار الكنيست بالمضيّ قُدُمًا في تشريع فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".

وأمس الأربعاء، وافقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة التمهيدية على مشروع قانون تطبيق السيادة "الإسرائيلية" على أراض في الضفة الغربية، الذي قدمه النائب آفي ماعوز، جاء ذلك بعد أن صوت 25 عضوا مقابل معارضة 24، في خطوة اعتبرها حزب "الليكود" الحاكم حملة معارضة تهدف إلى النيل من علاقات "إسرائيل" مع الولايات المتحدة.

يشار إلى أن اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ يوم الـ10 من أكتوبر الحالي، بعد عامين من حرب إبادة شنها الاحتلال الإسرائيلي بدعم امريكي راح ضحيتها عشرات الالاف من الشهداء والجرحى ، فضلا عن دمار لكافة مناطق ومحافظات قطاع غزة.