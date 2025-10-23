مطالبات عاجلة للصليب الأحمر باستئناف الزيارات إلى السجون فورًا

فلسطين اليوم

طالبت مؤسسات الأسرى، اللجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف الزيارات إلى سجون الاحتلال الإسرائيلي فورًا، في ظل تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وتوجهت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ونادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، برسالة عاجلة إلى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) ميريانا سبوليارِتش إيغر، طالبت فيها بـاستئناف فوري للزيارات إلى السجون الإسرائيلية التي يُحتجز فيها المعتقلون الفلسطينيون.

وأكدت المؤسسات في رسالتها الأوضاع الخطيرة والمتدهورة للمعتقلين الفلسطينيين خلال العامين الماضيين، والتي تشمل التجويع الممنهج، والإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب الجسدي والنفسي، والاغتصاب والعنف الجنسي، والحرمان من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد أدت هذه الجرائم إلى استشهاد ما لا يقل عن (80) معتقلا فلسطينيا أثناء احتجازهم لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت المؤسسات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إرسال فرق طبية لتقييم صحة المعتقلين ومراقبتها بشكل عاجل، مشيرة إلى أن العديد من المعتقلين يعانون أمراضا مزمنة، وإصابات لم يتم علاجها، وآثارا شديدة للتجويع والتعذيب.

كما طالبت "الصليب الأحمر" بالضغط على سلطات الاحتلال لتوفير الرعاية الطبية العاجلة واللازمة لجميع المعتقلين الفلسطينيين وفق المعايير الدولية.

وأكدت الرسالة كذلك، أن جميع المحتجزين الإسرائيليين قد تم الإفراج عنهم، ما يعني أنه لم يعد هناك مبرر لدى سلطات الاحتلال لمنع الصليب الأحمر من زيارة المعتقلين الفلسطينيين.

كما نبهت المؤسسات إلى استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز مئات الجثامين من المعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة، إضافة إلى (88) معتقلا معروفة هوياتهم ولا تزال جثامينهم محتجزة، 77 منهم استُشهدوا بعد بداية الإبادة الجماعية في قطاع غزة. ودعت، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل العاجل لضمان إعادة هذه الجثامين إلى عائلاتهم دون أي تأخير.

وأوضحت المؤسسات أن وضع المعتقلين الفلسطينيين الإنساني أصبح حرجاً ويهدد حياتهم بشكل مستمر، وأن تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضروري وعاجل لحماية حقوقهم وكرامتهم وحياتهم.

واختتمت المؤسسات رسالتها بمطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لاستئناف برامج الزيارات المنتظمة دون أي عوائق، ودعوة الاحتلال العلنية إلى الامتثال لالتزاماته القانونية تجاه المعتقلات والمعتقلين الفلسطينيين.