فلسطين اليوم

أصدرت شركة PalPay، صباح اليوم الخميس 23/10/2025م، تنويهًا هامًا لعملائها في قطاع غزة ومختلف محافظات الضفة الغربية بشأن الخدمات التي تقدمها عبر تطبيق محفظة PalPay.

وأوضحت الشركة لعملائها، أنها بصدد إجراء بعض الأعمال التطويرية على نظامها، بهدف تحسين جودة الخدمات، مشيرةً إلى أن النظام سيكون معرّضًا للتوقف المؤقت يوم الجمعة 24/10/2025م، من الساعة 12:00 بعد منتصف الليل وحتى الساعة 10:00 صباحًا.

وبيّنت الشركة، أن خدمات "الدفع لصديق"، و"الدفع لتاجر"، وخدمة "E-sadad" ستبقى فعّالة كالمعتاد خلال فترة التحديث.



