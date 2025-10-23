صورة شركة PalPay تصدر تنويهًا هامًا لعملائها بشأن خدمات المحفظة الإلكترونية

الساعة 12:53 م|23 أكتوبر 2025
شركة pal pay
فلسطين اليوم

أصدرت شركة PalPay، صباح اليوم الخميس 23/10/2025م، تنويهًا هامًا لعملائها في قطاع غزة ومختلف محافظات الضفة الغربية بشأن الخدمات التي تقدمها عبر تطبيق محفظة PalPay.

وأوضحت الشركة لعملائها، أنها بصدد إجراء بعض الأعمال التطويرية على نظامها، بهدف تحسين جودة الخدمات، مشيرةً إلى أن النظام سيكون معرّضًا للتوقف المؤقت يوم الجمعة 24/10/2025م، من الساعة 12:00 بعد منتصف الليل وحتى الساعة 10:00 صباحًا.

وبيّنت الشركة، أن خدمات "الدفع لصديق"، و"الدفع لتاجر"، وخدمة "E-sadad" ستبقى فعّالة كالمعتاد خلال فترة التحديث.

