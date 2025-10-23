لأول مرة بعد وقف النار.. الصحة العالمية تُجلي 41 مريضاً من غزة

فلسطين اليوم

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، إجلاء 41 مريضا في حالة حرجة من قطاع غزة للعلاج بدول أخرى، في أول عملية إجلاء طبي منذ وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في تدوينة على منصة "إكس" الأمريكية، بشأن عمليات الإجلاء الطبي من قطاع غزة.

وأشار غيبريسوس إلى أن منظمة الصحة العالمية قادت عملية الإجلاء الطبي لـ 41 مريضا في حالة حرجة و145 مرافقا من غزة.

وقال: "هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا منذ وقف إطلاق النار. وما زال نحو 15 ألف مريض ينتظرون الموافقة على تلقي الرعاية الطبية خارج غزة".

وجدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دعوته الدول لإظهار التضامن وفتح جميع السبل من أجل تسريع عمليات الإجلاء الطبي من غزة.