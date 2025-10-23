وفق تقدير "إسرائيلي": الاحتلال يمسح 7 مدن عن الأرض بالكامل

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، عن نسبة الدمار الذي أصاب المدن والمباني في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة.

وتواجه إسرائيل تهم ارتكاب إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، إثر الفظائع المرتكبة بالقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، وتفرض عليه حصاراً منذ عام 2006، ما جعل 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

ووفق نسبة التقدير الإسرائيلي للدمار الذي أصاب مباني قطاع غزة ومدنه، فإن حوالي 62% من إجمالي المباني في القطاع دُمرت بالكامل.

وتظهر الأرقام الإحصائية، أن الاحتلال دمر 7 مدن بالكامل، وهي أم النصر، وجحر الديك، والمغراقة، وخزاعة، وحي النصر، وبيت حانون، الزهراء بنسبة بين %98-100%.

ووفق الإحصاء، فإن 3 مدن بلغ فيها الدمار أكثر من 90%، وهي رفح والشوكة والفخاري.

كما بلغ الدمار في بيت لاهيا 89%، أما جباليا فبلغ فيها الدمار جباليا 76.5% .

وفيما يلي نسبة كل مدينة:

بيت حانون – 99%

بيت لاهيا – 89%

أم النصر – 100%

جباليا (بما في ذلك المخيم) – 76.5%

مدينة غزة – 46%

جحر الديك – 100%

المغراقة – 100%

الزهراء – 98%

النصيرات – 8%

البريج – 29%

المغازي – 16%

الزوايدة – 1%

المصدر – 33%

دير البلح – 8%

وادي السلقا – 68%

القرارة – 79%

خان يونس – 60%

بني سهيلا – 49%

عبسان الصغيرة - 69%

عبسان الكبيرة - 61%

خزاعة - 100%

الفخاري - 96%

حي النصر - 100%

الشوكة - 93%

رفح - 95%

تضاف نسبة 10% إلى هذه النسب. للبيوت غير الصالحة للسكن.