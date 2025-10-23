"حماس": المشاهد التي عرضها "بن غفير" بحق الأسرى تجسد سلوك الاحتلال الفاشي

فلسطين اليوم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس22/10/2025م، أن المشاهد التي بثها الوزير الإرهابي الصهيوني المتطرف بن غفير، والتي تُظهر استعراضه لعمليات التنكيل والتعذيب الممنهج بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتهديده بإعدامهم، هي تجسيد للسلوك السادي والفاشي الذي ينتهجه كيان الاحتلال الإرهابي بحق أسرانا الأبطال وشعبنا الفلسطيني.

وأوضحت "حماس" في تصريح صحفي، أن العالم شاهد أجمع حجم الإجرام الممنهج الذي يمارسه قادة العدو المجرم، الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، بحق الأسرى الفلسطينيين الأحياء والأموات على حدّ سواء، وقد ظهر ذلك جلياً على جثامين الشهداء التي وصلت إلى غزة وهي تحمل آثار التعذيب الوحشي والتنكيل البشع، ما جعل التعرف عليهم مهمةً صعبةً بسبب فظاعة الانتهاكات التي مورست بحقهم.

وطالبت المجتمع الدولي وكل أحرار العالم بفضح هذا الاحتلال النازي وكشف جرائمه للرأي العام، وتقديم قادته للمحاكمات الدولية العادلة، داعية المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لوقف انتهاكات الاحتلال بحق أسرانا في السجون، والإفراج عنهم، ومنع إفلات مجرمي الحرب من العقاب، وسَوق قادة الاحتلال إلى المحاكم المختصة ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية.

وصباح اليوم، اقتحم ما يسمي وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير عدد من زنازين أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" في اطار سياسته المسعورة الممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين.

وبحسب وسائل الاعلام "الإسرائيلي"، توعد "بن غفير" الأسرى الفلسطينيين المقيدين في زنازينهم بالإعدام.

ويسعى "بن غفير" منذ تولي مهامه وزيرا، تمرير قانون يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى، بالإضافة لذلك شهدت أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" تدهورا كبيرا، فقد سن عدة قوانين منها خفض حصص الطعام و إلغاء الإفراج المبكّر لبعض الأسرى و تقييد الزيارات العائلية و تشديد ظروف السجن وزيادة الاكتظاظ في غرف السجن، وإدخال أسرّة على شكل فرش بدلاً من أسرّة.

يشار إلى أن "بن غفير" عارض وقف اطلاق النار في قطاع غزة وعلى افشال الصفقات التي كانت تقدم من قبل الوسطاء، واخرها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمعروفة بـ"خطة السلام بغزة"، الا أن الضغط الدولي والامريكي على "إسرائيل" منع ذلك وتم تنفيذ الخطة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الـ10 من أكتوبر الحالي.