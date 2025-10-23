فلسطين اليوم

وجهت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، نداء إنساني عاجل للتبرع بالدم لصالح مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، تحت عنوان "قطرة دم تنقذ حياة".

وأعلن مجمع الشفاء الطبي عن الحاجة الماسة وعاجلة للتبرع بالدم لجميع الفصائل، وذلك بسبب النقص الحاد في مخزون بنك الدم نتيجة الظروف الراهنة.

وناشد المجمع، الأهل الكرام وكل من يستطيع التبرع، التوجه فورًا إلى قسم بنك الدم في مجمع الشفاء الطبي، والمساهمة في إنقاذ أرواح المرضى والجرحى الذين هم بأمسّ الحاجة إليكم اليوم.

ونوه إلى أن أوقات استقبال المتبرعين: يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 6 مساءً.