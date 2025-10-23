في خرق جديد..استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شرق خانيونس

فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، صباح اليوم الخميس23/10/2025م، باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة في انتهاك وخرق جديد من قبل الاحتلال لاتفاق وقف اطلاق النار.

وبحسب المصادر، فإن طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال جثمان المواطن بكر فتحي الرقب من بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس ونقلته إلى مجمع ناصر الطبي وسط المدينة، اثر اطلاق طائرات "الكواد كابتر الإسرائيلية" النار عليه اثناء تفقد منزله.

وأوضحت المصادر، أن آليات الاحتلال وطائراته تواصل منذ ساعات الصباح اطلاق النار تجاه المناطق الشرقية لمدينة خانيونس وخاصة مناطق "معن والشيخ ناصر" في انتهاك لاتفاق وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الحالي.

يشار إلى أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكبت 47 خرقًا لاتفاق الهدنة منذ دخولها حيّز التنفيذ يوم 10 أكتوبر 2025، بحسب مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة.