فلسطين اليوم

حقق ريال مدريد الاسباني، مساء أمس الأربعاء، انتصارًا ثمينًا على يوفنتوس بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

وسجل هدف المباراة الوحيد الإنجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، في الدقيقة 57، رافعا ريال مدريد رصيده إلى 9 نقاط بعد 3 جولات في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد السيدة العجوز عند نقطتين فقط في المركز الـ25.

ويأتي فوز الريال قبل مباراة الكلاسيكو ضد الغريم برشلونة يوم الأحد المقبل في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، واضعا الملكي بحالة جيدة وقوية وامل كبير بتحقيق الفوز بعد سلسلة هزائم تلقها من المدريدي.

وفيما يلي هدف جود بيلينجهام الوحيد أمام يوفنتوس