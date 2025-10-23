مستعمرون يهاجمون قاطفي الزيتون شمال رام الله

فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، صباح اليوم الخميس22/10/2025م، بان مجموعة من المستعمرين هاجموا عدداً من قاطفي الزيتون في بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم تحت تهديد السلاح.

وبحسب المصادر، فإن مجموعة من المستعمرين اقتحموا أراضي المواطنين أثناء عملهم في جني ثمار الزيتون تحت حماية من جيش الاحتلال للمستوطنين ما منع المزارعين من الاستمرار في عملهم.

في نفس السياق، رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 158 اعتداءً ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم الحالي، بينها 17 اعتداءً نفذها جيش الاحتلال، و141 اعتداءً ارتكبها المستعمرون في مختلف محافظات الضفة الغربية.

يذكر أن موسم قطف الزيتون يبدأ عادة في أكتوبر ويُعدّ العمود الاقتصادي والاجتماعي لآلاف الأسر الفلسطينية