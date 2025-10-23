فلسطين اليوم

أسماء جثامين الشهداء الذين تمكن ذووهم من التعرف عليهم بعد تسليمهم من قبل الجيش الإسرائيلي، ضمن صفقة تبادل الأسرى:

1. ليث هاني نايف ابو معيلق

2. عبدالله اياد خليل ابو غوش

3. يوسف زكريا يوسف اليعقوبي

4. فهد فاروق اسماعيل الجبري

5. عبد القادر ابراهيم عبد القادر صيام

6. معتصم فتحي عطية النباهين

7. محمد فؤاد علي عرفات

8. اياد محمد نصرالله ابو عابد

9. محمود عبدالشافي خميس حسين

10. جميل غازي جميل البابا

11. أحمد عزمي كامل القطراوي

12. عادل عوض سالم أبو غرقود

13. محمد عبدالجبار عودة عيسى

14. محسن سعيد معوض الجربة

15. باسل ناصر شتيوي عويدات

16. علي احسان شكري جودة

17. عبدالرحمن زاهر وصفي وشاح

18. بهاء الدين صادق علي الخطيب

19. محمود شادي جواد صيام

20. محمد سفيان محمد عيد

21. محمود اسماعيل محمود شبات

22. يوسف حاتم يوسف روبي

23. عبد الحميد ياسر سليم صالح

24. معاذ عرار محمد العطاونة

25. محمد عبدالقادر عبداللطيف زغرة

26. حامد موسى دياب القريناوي

27. حسني محمد حسني ابو السعود

28. أحمد عايش عواد رمضان

29. أحمد نمر سالم النباهين

30. هاشم عبدالرحمن جمعة البراوي

31. محمود سيف محمود البلتاجي

32. هارون رشيد نمر جربوع

33. خيري موسى رمضان المصري

34. عبيدة أحمد خالد أبو مسلم

35. أحمد رياض محمد عوده

36. جهاد محمد طلال الحواجري

37. أسامة ناصر محمد أبو عطيوي

38. فهمي خضر أحمد زيادة

39. عادل خليل نصار الترابين

40.عاطف مصطفى محمود العطار

41. اسماعيل خليل ابراهيم ابو ركبة

42. خالد سليم عطاالله السواركة

43. فؤاد نائل محمد شقليه

44. زكريا عبدربه أحمد أبو القمصان

45. عبدالرحيم جميل عبدالرحيم أبوأمونة

46. أيمن مرزوق رزق ماضي

47. فضل وليد محمد الغرابلي

48. محمد رامز يوسف نسمان

49. محمد علاء عبدالسلام ساق الله

50. احمد محمد علي البربار

51. حذيفة ماجد يونس الخالدي

52. محمد أحمد جادالله أبو لبده

53. صبحي هيثم صبحي النجار

54. محمد محمود حسن كلاب

55. همام اسامة عبدالفتاح عقيلان

56. مؤمن جمال اسماعيل الزاملي

57. محمد خالد محمد العمصي