تحذيرات أممية من تصاعد عنف المستوطنين وتوسع الاستيطان في الضفة

فلسطين اليوم

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، من تصاعد اعتداءات المستوطنين وتوسع الاستيطان في الضفة الغربية.

وأكد رولاند فريدريك، مدير شؤون "أونروا" بالضفة المحتلة، أن هذا التصعيد يؤدي إلى نزوح قسري للفلسطينيين ويمهّد الطريق أمام الضم الفعلي للأراضي.

وقال: إن المجتمعات الفلسطينية تُجبر على ترك أراضيها في ظروف قسرية متزايدة.

وأضاف: أن عمليات التدمير والإخلاء مستمرة في شمال الضفة الغربية، بما في ذلك مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس.

وبين فريدريك، أن القيود الإسرائيلية على "أونروا" أدت إلى إغلاق مدارس وطرد موظفين دوليين، ما يعرقل تقديم الخدمات.

وأكدت الأونروا استمرار عملها رغم الصعاب، داعيةً للتوصل إلى حل شامل يضمن السلام والاستقرار للأرض الفلسطينية والمنطقة والأجيال القادمة.