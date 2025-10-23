مدفعية الاحتلال تقصف بلدة بني سهيلا وحي الشجاعية

فلسطين اليوم

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2025، أطراف بلدة بني سهيلا الشمالية، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وذكر شهود عيان، أن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدة بني سهيلا، وشرق حي الشجاعية، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب كرم وشاح متأثرا بإصابته باستهداف الاحتلال المخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة، الأحد الماضي.

كما أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 68,234 شهيدا، و170,373 مصابا، منذ السابع من تشـــرين الأول/أكتوبر 2023.

وقالت إنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، استُشهد 88 مواطنا، وأصيب 315 آخرون، فيما تمكنت الطواقم المختصة من انتشال جثامين 436 شهيد من تحت الأنقاض.