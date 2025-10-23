طقس فلسطين: أجواء خريفية معتدلة

فلسطين اليوم

يتوقع الراصد الجوي أن تبقى الأجواء خلال الأيام المقبلة خريفية معتدلة إلى حد كبير، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من منتصف الأسبوع، فيما تحذر الأرصاد من تشكّل الضباب في ساعات الصباح الباكر والليل.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تواصل درجات الحرارة، اليوم الخميس ارتفاعها الطفيف، لتسود أجواء أقرب إلى الصيفية في مختلف المناطق الجبلية.

ويكون الطقس حارا نسبيا في السهول، وحارا بشكل واضح في الأغوار ومنطقة البحر الميت. ومع ساعات المساء والليل، تميل الأجواء إلى الاعتدال وتصبح منعشة في معظم المناطق، وباردة نسبيا في المرتفعات الجبلية.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر الطقس حارا في مناطق الأغوار، مع درجات حرارة تتراوح بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية. ومع حلول المساء والليل، تنكسر حدة الحرارة لتسود أجواء لطيفة ومنعشة في مختلف المناطق.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. ويستمر الطقس صيفيا دافئا خلال ساعات النهار، مع نسمات خريفية لطيفة ليلا وفي ساعات الفجر.

ويسود الطقس الحار في المناطق الغورية، حيث تتراوح الحرارة بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية، فيما يسود مع ساعات المساء والليل جو لطيف ومنعش في مختلف المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صافً، ويستمر الطقس صيفيا دافئا خلال ساعات النهار، إذ تبقى الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام بنحو ثلاث إلى أربع درجات مئوية.

ويكون الجو حارا في المناطق الغورية، حيث تتجاوز الحرارة منتصف الثلاثينيات مئوية بوضوح، ومع ساعات المساء والليل، تسود أجواء لطيفة ومنعشة وجميلة في مختلف المناطق.

يوم الأحد، لن يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة، ويستمر الطقس صيفيًا دافئا خلال ساعات النهار، إذ تبقى الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام بنحو أربع درجات مئوية.

وتكون الأجواء حارة في المناطق الغورية، حيث تتراوح درجات الحرارة بين منتصف ونهاية الثلاثينيات مئوية. ومع ساعات المساء والليل، تميل الأجواء إلى الاعتدال، لتصبح لطيفة ومنعشة في مختلف المناطق، خصوصا في المرتفعات الجبلية العالية.

ودعت الأرصاد إلى الحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر والليل بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.