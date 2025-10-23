46 سيناتورا ديمقراطيا يطالبون ترمب بمنع إسرائيل من ضم الضفة

فلسطين اليوم

حثّ 46 سيناتوراً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس دونالد ترمب على منع "إسرائيل" من ضم الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في رسالة بعثها أعضاء المجلس إلى ترمب، في مقدمتهم السيناتوران آدم شيف وتشاك شومر، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.

ويحتل الديمقراطيون 47 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، وكان السيناتور الديمقراطي جون فيترمان هو الوحيد الذي لم ينضم إلى التوقيع على الرسالة.

وطلب الديمقراطيون في الرسالة من ترمب "تعزيز" موقفه الرافض لضم "إسرائيل" أجزاءً من الضفة الغربية المحتلة.

كما دعا الديمقراطيون الرئيس ترمب إلى اتخاذ خطوات من شأنها دعم وتشجيع حل الدولتين.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ضم الضفة الغربية وفرض "السيادة الإسرائيلية" عليها، الذي طرحه رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف أفي ماعوز، وعلى مشروع قانون فرض "سيادة إسرائيل" على مستعمرة "معاليه أدوميم" الذي قدمه رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان.