الاحتلال يهدم منزل الأسير ماهر سمارة غرب سلفيت

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، منزل الأسير ماهر سمارة في بلدة بروقين غرب مدينة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافة عسكرية، وفرضت طوقًا أمنيًا مشددًا حول المنزل المستهدف، ومنعت المواطنين من الاقتراب من المكان، قبل أن تشرع بعملية الهدم.

وتشهد بلدة بروقين تصعيدًا لافتًا في اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، في سياق استهداف متواصل لمحافظة سلفيت.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت في 30 سبتمبر/أيلول الماضي ثلاثة منازل مأهولة بالسكان في منطقة "الشعب" شمال البلدة، تعود ملكيتها للمواطنين بسام جمال الحج، وسامر فايز الحج، وفرج عبد الناصر الحج.

وتتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير سمارة بالمساعدة والتخطيط لعملية إطلاق النار التي قُتلت على إثرها مستوطنة إسرائيلية وارتقى خلالها الشهيد نائل سمارة.